Η νίκη της Κόμο με 1-0 απέναντι στη Βενέτσια, για την 10η αγωνιστική της Serie A, πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας ενός απαράδεκτου περιστατικού… Η διαιτητής της αναμέτρησης, Μαρία Σολέ Φεριέρι Καπούτι, βρέθηκε στο στόχαστρο σεξιστικών επιθέσεων, με αφορμή την απόφασή της σε μια αμφισβητούμενη φάση.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η ένταση προκλήθηκε όταν η Ιταλίδα ρέφερι καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Βενέτσια για χέρι του Λουίς Μίγια. Στη συνέχεια, ωστόσο, κλήθηκε να εξετάσει τη φάση μέσω on-field review και ανακάλεσε την αρχική της απόφαση.

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