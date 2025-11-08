Τρόμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά από απειλές αλλά και σφαίρες που έφτασαν προσωπικά στον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμούρη, λίγο πριν τον αγώνα της χρονιάς ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαιτητής από την Μεσσηνία Αλέξανδρος Τσαμούρης δέχθηκε απειλές για την ζωή του, με αποτέλεσμα να δηλώσει κώλυμα για τον αυριανό αγώνα.

Την θέση του Αλέξανδρου Τσαμούρη ήδη πήρε στον πίνακα της ΕΠΟ ο Μάριος Συντόρης από την Θεσπρωτία.

Όσον αφορά τον κ. Τσαμούρη, είναι βέβαιο πως θα προχωρήσει σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε καταγγελία για να βρεθούν αυτοί που του έστειλαν σφαίρες.

Πρόκειται για μια δύσκολη και περίεργη υπόθεση με πολλές προεκτάσεις, που αναμένεται να απασχολήσει τα επόμενα 24ωρα την αθλητική δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο διαιτητής είχε δεχθεί επίθεση τον Μάιο του 2019 έξω από το σπίτι του στον Πειραιά.

Τότε είχε ξυλοκοπηθεί από άγνωστο άτομο και αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στα χέρια του από τις κλωτσιές του δράστη.

Π.Π.

Πηγή: pameballa.gr