Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται, όμως για την Ιράν η καθημερινότητα μόνο ποδοσφαιρική δεν θυμίζει. Ένα μακάβριο περιστατικό στην Τιχουάνα του Μεξικού έφερε ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η αποστολή της ασιατικής ομάδας.

Μεξικανικές αρχές εντόπισαν πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση στο πορτμπαγκάζ οχήματος με πινακίδες Καλιφόρνια, σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Στάδιο Καλιέντε, περιοχή που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν τυλιγμένο σε μαύρη σακούλα και έφερε εμφανή ίχνη βίας, με τις αρχές να ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

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