Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, απαντώντας στις δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του 20χρονου από την Καλαμαριά, οι οποίες τις τελευταίες ώρες έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ κάνει λόγο για «εμπρηστικές και ανυπόστατες αναφορές περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ομάδας», υποστηρίζοντας πως τέτοιου είδους τοποθετήσεις «υποκινούν τη βία σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία». Παράλληλα, τονίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει τις συγκεκριμένες δηλώσεις αναπάντητες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ή θεσμικών κινήσεων.

