Ο Ιρλανδός πυγμάχος Τζον Κούνι υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τη μοιραία μάχη κόντρα στον Ουαλό Νέιθαν Χάουελς στο ρινγκ, όπου υπερασπιζόταν τον τίτλο του.

Ο 28χρονος μποξέρ της κατηγορίας super-featherweight άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου, μια εβδομάδα μετά την ήττα του από τον Ουαλό Νέιθαν Χάουελς στο Μπέλφαστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ιρλανδός πυγμάχος υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποσυμπίεση του εγκεφάλου του, μετά τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Ulster Hall.

Ο Κούνι, που καταγόταν από το Γκόλγουεϊ, δέχθηκε τις πρώτες ιατρικές φροντίδες μέσα στο ρινγκ, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο Βασιλικό Νοσοκομείο Βικτώριας στο Μπέλφαστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δυστυχώς ο 28χρονος μποξέρ δεν τα κατάφερε και η εταιρεία MHD Promotions, εκ μέρους της οικογένειας του πυγμάχου, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Με απόλυτη συντριβή ανακοινώνουμε ότι, έπειτα από μία εβδομάδα μάχης για τη ζωή του, ο Τζον Κούνι έφυγε από τη ζωή.

Ήταν ένας αγαπημένος γιος, αδελφός και σύντροφος, και θα χρειαστεί μια ζωή για να ξεχάσουμε πόσο ξεχωριστός ήταν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζον “The Kid” Κούνι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο τραγικός αγώνας διεκόπη στον ένατο γύρο, με τον Κούνι να πέφτει αιμόφυρτος στο ρινγκ, σε μια αναμέτρηση όπου υπερασπιζόταν για πρώτη φορά τον τίτλο Celtic super-featherweight.

Δείτε βίντεο από τον μοιραίο αγώνα του Κούνι:

Rest-In Peace 🕊️ John Cooney#Boxing is an amazingly BRUTAL sport. Fans always take for granted the dangers these fighters face in the ring.

A fighter shouldn’t be taking 20+ punches to the face with no counters. His team & ref needed to do better. #CooneyHowells pic.twitter.com/FO44s8Erlb

— 🐱Cat_Boxing🥊Death2Project25’💀 (@CatACor21) February 8, 2025