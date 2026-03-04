Μεγάλο «κάζο» για τη Λίβερπουλ στο «Μολινό», όπου γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Γουλβς και είδε το σερί των τριών νικών της στην Premier League να σταματά απότομα. Οι «κόκκινοι» έμειναν στο -16 από την κορυφή και στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Η Γουλβς, παρότι βρισκόταν σε δεινή βαθμολογική θέση, πανηγύρισε δεύτερη διαδοχική νίκη μετά το 2-0 επί της Άστον Βίλα και έστειλε μήνυμα ότι θα παλέψει μέχρι τέλους για την παραμονή.

