Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση και πανηγύρισε υψώνοντας τέσσερα δάχτυλα για το εντυπωσιακό σερί του.

Στην αναμνηστική φωτογραφία με τους άλλους δύο μεταλλιούχους, τον Σίμον Εχάμερ και τον Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, έδειξε το γνωστό του χιούμορ, ενώ λίγη ώρα αργότερα, χάρισε ακόμη μία αυθόρμητη στιγμή μπροστά στην κάμερα, όταν αντιλήφθηκε πως είχε ξεχάσει το μετάλλιό του!

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