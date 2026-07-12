Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να χαράζει τη δική του, μοναδική διαδρομή στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οδηγώντας την κάτοχο του τροπαίου Αργεντινή στα ημιτελικά της διοργάνωσης του 2026, όπου στις 15 Ιουλίου στις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Στον προημιτελικό με την Ελβετία, όπου η Αργεντινή κέρδισε 3-1 στην παράταση έπειτα από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια, ο «ψύλλος» εκτέλεσε το κόρνερ που οδήγησε στο γκολ του Αλέξις ΜακΑλιστερ, φτάνοντας έτσι τις 10 ασίστ και ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή της σχετικής κατάταξης όλων των εποχών στο Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον θρυλικό Φριτς Βάλτερ, ο οποίος είχε καταγράψει 9 ασίστ για τη Δυτική Γερμανία στα Μουντιάλ του 1954 και του 1958, μέσα σε 61 συνολικές συμμετοχές με την εθνική του ομάδα μεταξύ 1940 και 1958.

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