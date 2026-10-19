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Νέο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Τζον Πουλακίδα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA.
Ο 23χρονος σούτινγκ γκαρντ, ύψους 1,98 μ., είχε υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση του στο ρόστερ. Στην προετοιμασία και στα φιλικά των Μάβερικς είχε θετική παρουσία, μετρώντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, 45,5% στα τρίποντα και 1,3 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής.
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