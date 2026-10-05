Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Μπεσίκτας αναζητάει έναν παίκτη που θα ανεβάσει επίπεδο την περιφερειακή της λειτουργία εν όψει της συνέχειας της σεζόν, με τον Λόνι Γουόκερ και Μπράντον Μπόστον να είναι οι εναλλακτικές της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Έπειτα από ένα νωθρό ξεκίνημα στην Euroleague και το τουρκικό πρωτάθλημα, η Μπεσίκτας φαίνεται ότι θέλει να καλύψει όσο το δυνατόν ταχύτερα τα κενά στο ρόστερ της. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός γκαρντ, με πληροφορίες να φέρνουν τους Λόνι Γουόκερ και Μπράντον Μπόστον στο προσκήνιο των ασπρόμαυρων.

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