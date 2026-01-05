Στην Αθήνα έφτασε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης