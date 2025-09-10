Στην Αθήνα θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague για το 2026, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση των μετόχων της διοργάνωσης.

Η πρόταση της Ελλάδας συγκέντρωσε 8 ψήφους έναντι 3 του Βελιγραδίου, ενώ υπήρχαν και δύο λευκά.

Έτσι η διοργάνωση επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια για να πραγματοποιηθεί στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, το οποίο μετονομάστηκε σε «Telekom Center Arena».

Πιο συγκεκριμένα οι δύο ημιτελικοί του Final 4 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα λάβει χώρα δύο ημέρες αργότερα (24/5).