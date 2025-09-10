Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα και το Βελιγράδι ήταν οι τελικοί… διεκδικητές του φάιναλ φορ της Euroleague, με την πρωτεύουσα της Ελλάδας να εξασφαλίζει τελικά τα δικαιώματα φιλοξενίας, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, εκτιμάται ότι κυμαίνονται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
Για τέταρτη φορά… γαλανόλευκο Final 4
Μετά την εξέλιξη αυτή, το Final 4 της Euroleague θα διεξαχθεί για τέταρτη φορά επί ελληνικού εδάφους, καθώς προηγήθηκαν αυτά του 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, του 2000 στη Θεσσαλονίκη και το κλειστό της Πυλαίας και του 2007 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο και να στέφεται στην έδρα του πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
Tα βίντεο των τριών τελικών επί ελληνικού εδάφους
1993, ΣΕΦ
Τελικός: Μπενετόν Τρεβίζο – Λιμόζ: 55-59
2000, Θεσσαλονίκη
Τελικός: Μακάμπι-Παναθηναϊκός 67-73
2007, ΟΑΚΑ
Τελικός: Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91
Υπενθυμίζεται ότι το Final 4 της Euroleague για το 2025 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι, με την τουρκική Φενερμπαχτσέ να σηκώνει το τρόπαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.