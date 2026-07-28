Την Κρήτη επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Ο 23χρονος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε στην Ελούντα για να χαλαρώσει, και φωτογραφήθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Πλάκας.

Την ώρα που ο Μπαρκολά ξεκουράζεται και προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Την ίδια στιγμή, η Λίβερπουλ φέρεται να έχει βάλει το όνομά του στην κορυφή της λίστας της, και να εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του, με τους Παριζιάνους, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να ζητούν ποσό άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρησή του.

Πηγή: creta24