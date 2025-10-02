Στην «“Ευρωλίγκα” των Βολών», η Τρούμπα δείχνει «Παρθενών».

Αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,

όλων των κομμάτων

και όλων των θρησκειών,

σάς χαιρετώ…

*** Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση παγκοσμίως

είναι αναμφιβόλως το «Τσάμπιονς Λιγκ»,

όμως τηρουμένων των αναλογιών και των αθλημάτων

η «Ευρωλίγκα» διαθέτει ανάλογο κύρος.

Αφού, λοιπόν, επέρασε άλλο ένα περιπετειώδες μεταγραφικό καλοκαίρι,

ήγγικεν επί τέλους η μέρα που η αδημονία μας θα ανταμειβόταν…

Φτάνει η 30η Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η αγωνιστική δραστηριότητα,

το φετινό project με τις είκοσι συμμετέχουσες ομάδες συνιστά έναν μαραθώνιο,

ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κάνουν πρεμιέρα,

ο μεν υποδέχεται εντός έδρας την Μπάγερν, ο δε φιλοξενείται από την Μπασκόνια.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης 2024

αντιμετωπίζουν σθεναρή αντίσταση από τη γερμανική ομάδα,

όμως υπάρχει διάχυτη η αίσθηση

ότι η ποιότητά τους και η πληθώρα των λύσεων θα κάνουν τη διαφορά.

Όμως, πέρα από τη νίκη με 87-79,

το σημαντικό στοιχείο τής αναμέτρησης

-ήτοι, το στοιχείο που υπό συνθήκες ισονομίας πρέπει να υπάρχει παντού και πάντα-

είναι ότι οι διαιτητές τής αναμέτρησης συνήργησαν

ώστε να παρακολουθήσουμε απερίσπαστοι το παιχνίδι,

χωρίς να διασπάται η προσοχή μας από παράξενες-αλλοπρόσαλλες-μεροληπτικές αποφάσεις.

Νίκη. Ήττα. Δικαιοσύνη. Η Ομορφιά τού Αθλητισμού!

Φευ· όπως έχει αποδείξει η Ζωή, τα Όμορφα σπανίως διαρκούν,

οπότε δεν εκπλαγήκαμε διαπιστώνοντας ότι οι αποτρόπαιες παθογένειες

που άφησε ως κληροδοτήματα εκείνο το έμεσμα, ο Μπερτομέου,

εξακολουθούν να αποτελούν κυρίαρχη κατάσταση και να μαγαρίζουν το σπορ

που ιδίως στην Ελλάδα έχει παναξίως το προσωνύμιο «Εθνικό Άθλημα».

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης 2013

-οι οποίοι έκτοτε πασχίζουν να επανέλθουν στην κορυφή τής ηπείρου μας,

αλλά στέφονται με παταγώδη αποτυχία παρά την εξακολουθητικώς σκανδαλώδη εύνοια-

αντιμετωπίζουν σθεναρή αντίσταση από την ισπανική ομάδα,

όμως υπάρχει διάχυτη η αίσθηση

ότι η επίδεικτική ανοχή που επιδεικνύεται στην εκτός ορίων άμυνά τους

και η επιδεικτική αυστηρότητα που επιδεικνύεται στην εντός ορίων άμυνα των αντιπάλων,

θα κάνουν τη διαφορά.

Όπερ και εγένετο…

…

Προσωπικώς,

ουδέποτε θα μεμφθώ διαιτητή ή διαιτητές (ανάλογα με το άθλημα),

όποιος κι αν είναι ο τρόπος που επιλέγουν να διευθύνουν ένα παιχνίδι,

αρκεί να είναι συνεπείς προς την ίδια την εκάστοτε απόφασή τους.

Θέλεις να αφήσεις τις ομάδες να παίζουν «ξύλο»;

Δεκτό, αρκεί να αφήνεις και τις δύο ομάδες να παίζουν «ξύλο».

Θέλεις να ακολουθήσεις τη «Μη μου άπτου» οπτική;

Δεκτό, αρκεί να την εφαρμόσεις εκατέρωθεν.

Και βεβαίως, σε αυτό το σημείο να τονίσουμε την εξόχως κομβική λεπτομέρεια,

ότι ο «Καλός Διαιτητής» οφείλει να μελετά εκ των προτέρων

και να γνωρίζει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των αντιπάλων,

καθώς υπάρχουν και ανισοβαρείς περιπτώσεις

-όπως επί παραδείγματι,

ο ένας να χαρακτηρίζεται από τραχύτητα και ο άλλος από καλλιτεχνικότητα-

όπου θα πρέπει να βρεθεί η «Χρυσή Τομή»

και να υπάρχει μία αντίληψη που θα συνεισφέρει στην «Ισορροπία τού Παιχνιδιού».

Υπ’ αυτό το πλαίσιο,

το φαινόμενο που παρήλασε ξανά ενώπιόν μας στο ματς Μπασκόνια-Ολυμπιακός,

αποτελεί ακόμη μία ψηφίδα στο παζλ τού εγκλήματος

που συντελείται επί πάααρα πολλά χρόνια εις βάρος τού Ευρωπαϊκού Μπάσκετ

και έχει φτάσει στο ζενίθ κατά τις τελευταίες σεζόν.

Σε κάθε τομέα όπου η Μετρησιμότητα στηρίζεται στην Υποκειμενικότητα,

είναι ιδιαιτέρως εύκολο να αλλοιωθεί μία αναμέτρηση·

και ναι,

εν προκειμένω δεν υπήρξαν μεν τα εγχώρια ενεργούμενα που έγραψαν «ιστορία» το 2024

με τον αλήστου μνήμης τέταρτο τελικό τού πρωταθλήματος

(Μαγκλογιάννης, Παπαπέτρου, Θεωνάς),

ή τα ενεργούμενα που έγραψαν «ιστορία» το 2025

με τον αλήστου μνήμης δεύτερο τελικό τού πρωταθλήματος

(Μαγκλογιάννης, Χριστινάκης, Τσιμπούρης),

μηδέ τα έτερα επίλεκτα στελέχη αυτής τής ανερυθριάστως ερυθριάζουσας παρεούλας

(Τσαρούχα, Πιτσίλκας υϊός, και πάει λέγοντας),

όμως το σεσημασμένο μοτίβο εδήλωσε κι εδώ την εκκωφαντική παρουσία του.

Μπασκόνια Ολυμπιακός: 16-32 βολές.

Ε…, είναι πασίδηλο πια ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα·

ένα «Σύστημα Διαφθοράς» που είναι βαθιά ριζωμένο

και ως εκ τούτου δεν γίνεται να συντελεσθεί εν μία νυκτί το ολοκληρωτικό ξήλωμά του.

Βολές. Βολές. Βολές.

Διόλου τυχαία τα παρατσούκλια «Βολυμπιακός» και «Βολένκοφ».

«Βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ολυμπιακός (μας);

Κανένα πρόβλημα·

γι’ αυτό υπάρχουν οι Βολές,

ώστε να ανορθώνεται η καταπίπτουσα ψυχολογία τού προστατευόμενού μας

και ταυτοχρόνως να καταβαραθρώνεται η ψυχολογία των αντιπάλων.».

Τα «Δύο Μέτρα και Δύο Σταθμά» είναι και φέτος σε πλήρη λειτουργία.

Τι καθόμαστε και τσαμπουνάμε εμείς οι ρομαντικοί

όταν υπάρχει αυτή η καθεστωτική και απροκάλυπτη σήψη;

Φαντάζει έως και ουτοπία η προ-αναφερθείσα αλληλουχία

«Νίκη. Ήττα. Δικαιοσύνη. Η Ομορφιά τού Αθλητισμού!»,

αφού εδώ η πραγματικότητα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη.

«Νίκη με κάθε τρόπο. Ήττα απαγορεύεται. Δικαιοσύνη απαγορεύεται.

Οι “ομορφιές” τού Ολυμπιακού».

Πάμε να δούμε τις βολές των είκοσι ομάδων στα δέκα ματς τής πρεμιέρας,

ώστε να γίνουν και οι δέουσες συγκρίσεις..:

Μπασκόνια-Ολυμπιακός 96-102 – ΒΟΛΕΣ: 16-32 (33,33%-66,67%)

Ντουμπάϊ-Παρτιζάν 89-76 ΒΟΛΕΣ: 12-21 (36,36%-63,64%)

Βίρτους Μπολόνια-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68 ΒΟΛΕΣ: 17-11 (60,72%-39,28%)

Βιλερμπάν-Βαλένθια 77-80 ΒΟΛΕΣ: 16-23 (41,02%-58,98%)

Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο 82-92 ΒΟΛΕΣ: 13-18 (41,93%-58,07%)

Μονακό-Ζαλγκίρις Κάουνας 84-89 ΒΟΛΕΣ: 12-16 (42,85%-57,15%)

Αναντολού Εφές-Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78 ΒΟΛΕΣ: 15-17 (46,87%-53,13%)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 103-87 ΒΟΛΕΣ: 15-17 (46,87%-53,13%)

Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79 ΒΟΛΕΣ: 23-21 (52,28%-47,72%)

Φενέρμπαχτσε-Παρί 96-77 ΒΟΛΕΣ: 21-22 (48,83%-51,17%)

Όπως διαπιστώνουμε,

ο «Πολυσυμμετοχικός των “Final-Four”»

κατέκτησε -ήδη από την πρώτη αγωνιστική- την πρώτη πρωτιά τής σεζόν

(η παρήχηση είναι επιτήδευση-ειρωνεία προς τα «κατά φαντασίαν μεγαλεία»),

ο «Βολυμπιακός» βρέθηκε στην κορυφή τού σχετικού πίνακα

ΚΑΙ σε απόλυτους αριθμούς, ΚΑΙ σε αναλογία βολών,

ενώ πήρε μόνος του περισσότερες βολές

από όσες εκτελέσανε αθροιστικώς οι αντίπαλοι σε τρεις αγώνες

και βρέθηκε στην ισοπαλία με άλλους δύο αγώνες.

Σε ένα ματς με ανοιχτό σκορ αλλά με κλειστή διαφορά,

σε ένα ματς όπου τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο λεπτό,

αυτό το «16-32» μαρτυρά αδιαψεύστως ότι άλλη μια νίκη ήρθε με «απ’ ευθείας ανάθεση»·

εάν δε συνυπολογίσουμε, ότι από τις 32 βολές ήταν εύστοχες οι 31,

συνειδητοποιούμε την τερατώδη αλλοίωση πρωταθλήματος

που επιχειρήθηκε στις 12 Ιουνίου 2024,

όταν ο περιβόητος «Τέταρτος Τελικός»

-ήτοι, «Το Πιο Στημένο Ντέρμπι στην Ιστορία τού Ελληνικού Μπάσκετ»-

σημαδεύθηκε μεταξύ άλλων σφαγιαστικών συνθηκών

κι από τις 22 στις 35 βολές που είχε ο τρεμάμενος δεκανικομανής Ο.Σ.Φ.Π.

(από την άλλη, ο Π.Α.Ο. είχε -α λα Μπασκόνια- συνολικώς 17 βολές).

«Εσείς οι φιλοξενούμενοι θα παίζετε “Martial Arts”,

εσείς οι γηπεδούχοι θα παίζετε σαν τη Μαρία Αντουανέτα

όταν -βυθισμένη στις δαντέλες της- απελάμβανε το παντεσπάνι της.»,

είπαν και ελάλησαν οι διαιτητές τού αγώνα Μπασκόνια-Ολυμπιακός,

το μήνυμα ελήφθη και αξιοποιήθηκε από τούς διαρκώς ευνοούμενους,

η ημιθανής «Καρδιά τού Πρωταθλητή» έλαβε τη συνήθη «ΚΑΡΠΑ» της.

Επιμύθιο:

Από το φθινόπωρο τού ’96 και επί δύο ολόκληρες δεκαετίες,

μία φαταουλική ομάδα έκανε τούς υγιείς φιλάθλους να σιχαθούν το Ποδόσφαιρο,

συνδεόμενη αρρήκτως στη Συλλογική Συνείδηση

με τούς δυστοπικούς όρους «Παράγκα-Εγκληματική Οργάνωση-Συμμορία».

Ακριβώς η ίδια τοξική αίσθηση πλανάται πια και πάνω από το Μπάσκετ,

καθώς αποδεικνύεται περίτρανα ότι ισχύει ένας «Άγραφος Νόμος»

που θα τον συμπυκνώσω στην άρτι εμπνευσθείσα αποφθεγματική διατύπωση:

«Όταν ο Ολυμπιακός δεν διαμαρτύρεται για τη Διαιτησία,

όλες οι ομάδες διαμαρτύρονται για τη Διαιτησία.».

Η «Γραμμή των Βολών». Η «Γραμμή τής Φιλανθρωπίας».

Ένας ζητιάνος με διαρκώς απλωμένο χέρι για βοήθεια,

συστήνεται -έμπλεος φαντασιοπληξίας και ξιπασιάς- ως «Αριστοκράτης».

Το πάλαι ποτέ «Δώστε στον “θρύλο” πέναλτι.»,

τώρα έχει και την μπασκετική εκδοχή «Δώστε στον “θρύλο σας” βολές.».

Στην «“Ευρωλίγκα” των Βολών», η Τρούμπα δείχνει «Παρθενών».

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΟΜΠΛΕΞ.

Ο Αθλητάμπουρας