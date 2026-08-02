Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών…Με μια σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, ο Έλληνας πρωταθλητής κυριάρχησε στον μεγάλο τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα της κούρσας ο Γκαϊδατζής επέβαλε τον ρυθμό του, παίρνοντας σαφές προβάδισμα από τον βασικό του αντίπαλο από την Γερμανία. Με σταθερό τέμπο και άψογη διαχείριση, δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον απειλήσει και τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:50.92.

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