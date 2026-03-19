Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Εφετείο Αθηνών η δίκη για την Κάρτα Υγείας ποδοσφαιριστή, και η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 31 Μαρτίου, όπως όρισε το δικαστήριο.

Κατά την σημερινή τελευταία ακροαματική διαδικασία αγόρευσαν οι συνήγοροι των δύο πρώην Προέδρων της ΕΠΟ, Γιώργου Γκιρτζίκη και Σοφοκλή Πιλάβιου, οι οποίοι πρωτόδικα είχαν τιμωρηθεί με πενταετή κάθειρξη, όπως και ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρώην γενικός γραμματέας Ιωάννης Οικονομίδης και ο Γιώργος Σιντόρης, τότε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

