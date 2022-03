Δύο ελληνόπουλα στην κορυφή του κόσμου

Μοναδικές στιγμές μας χαρίζουν οι Έλληνες αθλητές αυτή την εβδομάδα, με τον Μίλτο Τεντόγλου να «πετάει» για ακόμη μια φορά και να στέφεται ως ο πρωταθλητής του κόσμου στο άλμα εις μήκος και τη Μαρία Σάκκαρη να γράφει ιστορία για την Ελλάδα στο τένις, ανεβαίνοντας στο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης και εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό του Indian Wells.

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Βελιγράδι, κατακτώντας το χρυσό. Το δεύτερο άλμα του ήταν αρκετό για να τον χρίσει πρωταθλητή κόσμου και μάλιστα ανήμερα των 24ων γενεθλίων του! Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο «προσγειώθηκε» στα 8.55μ. στη δεύτερη του προσπάθεια, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που ανήκε στην ίδιο από το 2019 (8.38μ. στο Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης)!

Παράλληλα, ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι σημείωσε την έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο και την τρίτη καλύτερη στην Ευρώπη πίσω από τον Ισπανό Γιάγκο Λαμέλα με 8.56μ. και τον Γερμανό Σεμπάστιαν Μπάγιερ με το 8.71μ. από το 2009.

Ο Τεντόγλου ήταν για οριακά άκυρος στην πρώτη του προσπάθεια, «πέταξε» στη δεύτερη, ενώ ήταν άκυρος και στην τρίτη. Συνέχισε στην τέταρτη προσπάθειά του με 8.26μ, άφησε το πέμπτο άλμα του και έκλεισε με 8.51!

Τεντόγλου: «Πίστευα ότι μπορούσα να κάνω μία μεγάλη επίδοση σήμερα»

Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου στο Βελιγράδι, τόνισε ότι περίμενε τη μεγάλη επίδοση.

«Το μετάλλιο του αφιερώνω στους συγγενείς και τους φίλους που ήρθαν από τα Γρεβενά οδικώς», είπε αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ και συνέχισε: «Μου έδωσε χαρά που ήταν εδώ. Είναι δύσκολο. Όλα τα αθλήματα έχουν τη δυσκολία τους. Να μείνεις στην κορυφή είναι πιο δύσκολο. Πίστευα ότι μπορούσα να κάνω μία μεγάλη επίδοση σήμερα. Μετά το πρώτο άκυρο άδειασα. Πιστεύω ότι γίνεται να κάνω ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Πρέπει να κάνω μία καλή προετοιμασία. Πρέπει να ανεβάσω όλες τις παραμέτρους. Γίνεται να κάνω παραπάνω. Γιατί όχι 8.70 στον ανοιχτό».

Για το τι σκεφτόταν στον αγώνα: «Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να κερδίσω. Δεν ήταν τόσο δυνατό το επίπεδο. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν καλύτερο από όσο πίστευα. Πίστευα ότι θα κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Πίστευα ότι ο Τόμπλερ θα κάνει 8.35. Πίστευα ότι θα έκανα 8.44. Όταν έφυγα από το ξενοδοχείο είχα καλή διάθεση. Με τρελαίνει ο αγώνας! Μετά το πρώτο άλμα, έκανα το δεύτερο και είπα πάμε για ευρωπαϊκό ρεκόρ. Θα κάνω μία καλή προετοιμασία για να είμαι έτοιμος στο Παγκόσμιο του Ανοιχτού. Ελπίζω να είμαι καλά και υγιής».

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Έλληνα άλτη, Γιώργος Πομάσκι, είπε: «Για μένα ήταν το μόνο χρυσό που μου έλειπε. Ευχαριστώ που μου το χάρισε. Κανένας δεν ξέρει πού θα φτάσει. Εύχομαι να είναι υγιής και να συνεχίσει να βελτιώνεται».

Οι κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στον κλειστό στίβο:

1. Καρλ Λιούις (ΗΠΑ) 8.79μ.

2. Σεμπάστιαν Μπάγερ (Ιταλία) 8.71

3. Ιβάν Πεντρόσο (Κούβα) 8.62

4. Μιγκέλ Πέιτ (ΗΠΑ) 8.59

5. Γιάγκο Λαμέλα (Ισπανία) 8.56

6. ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ 8.55

7. Ρόμπερτ Εμιγιάν (Σοβιετική Ένωση) 8.49

8. Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία (Κούβα) 8.46

9. ΓιουΒον Χάρισον (ΗΠΑ) 8.45

10. Λάρι Μίρικς (ΗΠΑ) 8.44

11. Μάικ Πάουελ (ΗΠΑ) 8.44

12. Λούβο Μανιόγκα (Νότια Αφρική) 8.44

Ασταμάτητη και η Σάκκαρη - Γράφει και πάλι ιστορία για την Ελλάδα

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Μαρία Σάκκαρη (Νο.6) έγραψε το όνομά της ως Ελληνίδα με χρυσά γράμματα στην ιστορία του τένις, επικρατώντας ενάντια στην Πάουλα Μπαντόσα (Νο.7) στον ημιτελικό του Indian Wells. Με αυτή της τη νίκη, η 26χρονη πρωταθλήτρια εξασφάλισε μια θέση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά (τον μεγαλύτερο στην καριέρα της) και ανέβηκε στο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας ρεκόρ για τη χώρα μας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6), επικράτησε της 24χρονη Πάουλα Μπαντόσα (Νο.7) με 6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 49 λεπτά. Εκεί θα βρει τη την Κυριακή (20/3) τη φορμαρισμένη Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.4 στον κόσμο, που απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 τη Σιμόνα Χάλεπ και συμπλήρωσε 10 διαδοχικές νίκες στο tour!

Η Μαρία εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο.3 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα της, ενώ αν κατακτήσει τον τίτλο τότε θα κάνει άλμα στο Νο.2.

