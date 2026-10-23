Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τη φονική επίθεση, η υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού εισάγεται σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος φίλος του Άρη έπεσε θύμα οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου 2022 και στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν ξανά οι 12 καταδικασθέντες οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι παραμένουν στη φυλακή. Η μητέρα του Άλκη ζήτησε και σήμερα δικαίωση για το παιδί της.

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