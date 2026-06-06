Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει απλώς να ενισχυθεί εν όψει της νέας σεζόν. Θέλει να στείλει μήνυμα. Οι «πράσινοι» δουλεύουν πυρετωδώς πάνω σε μια μεταγραφή υψηλού βεληνεκούς, μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να επαναφέρει τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων και να ανεβάσει κατακόρυφα τις προσδοκίες για τη νέα χρονιά.

Στο «τριφύλλι» υπάρχει η διάθεση να γίνει μια προσθήκη που δεν θα έχει μόνο αγωνιστική αξία, αλλά και ισχυρό συμβολισμό για τον κόσμο της ομάδας. Μια μεταγραφή που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού και θα δώσει το σύνθημα για τη δημιουργία ενός συνόλου ικανού να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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