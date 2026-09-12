Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Φενέρμπαχτσε τις τελευταίες ώρες, με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η ισοπαλία με 1-1 απέναντι στη Ρόμα προκάλεσε αναστάτωση στον σύλλογο, καθώς ο Ισμαΐλ Καρτάλ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον πάγκο.

Η παραίτηση του 65χρονου τεχνικού, δεν έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, με τον Καρτάλ να παραμένει προς το παρόν στη θέση του. Στην Τουρκία όμως, έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την διαδοχή στον πάγκο της ομάδας.

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