Η βία πέρασε την πόρτα των αποδυτηρίων. Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε μετά την αναμέτρηση του ΓΣ Κορωπίου με την ΓΕ Αγίων Αναργύρων, με θύμα τη διαιτητή Ευαγγελία Τσουρή, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε συρραφή τραύματος.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα (για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου της National League 2 ανδρών), μετά τη νίκη των Αγίων Αναργύρων (66-56), μέλος της ομάδας του Κορωπίου απευθύνθηκε με απειλητικό τόσο στους διαιτητές. Κατά την είσοδό τους στα αποδυτήρια, την ώρα που η πρώτη διαιτητής έκλεινε την πόρτα, ο συγκεκριμένος φέρεται να τη χτύπησε την μπουνιά που προορίζονταν για την πόρτα. Το αποτέλεσμα ήταν η Ευαγγελία Τσούρη να χτυπήσει στο πρόσωπο.

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