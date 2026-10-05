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Η Εθνική Ελλάδας κράτησε το κεφάλι ψηλά στον δύσκολο 2ο όμιλο του Nations League και ταυτόχρονα εξασφάλισε ένα σημαντικό προβάδισμα για το επόμενο μεγάλο ραντεβού.

Η Ολλανδία ανέβηκε στην κορυφή με οκτώ βαθμούς, ακριβώς όσους έχει και η Εθνική, αφού επικράτησε με 2-1 της Σερβίας στο Αϊντχόφεν και έχει το προβάδισμα στην ισοβαθμία με δύο περισσότερα γκολ. Η Σερβία έμεινε χωρίς βαθμό μετά από τέσσερις αγωνιστές και φαίνεται να οδεύει ουσιαστικά στα μπαράζ παραμονής, με στόχο να αποφύγει τον υποβιβασμό στη League B.

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