Μεταγραφικά σενάρια για το κέντρο της άμυνας έχουν ήδη αρχίσει να απασχολούν τον Ολυμπιακό, με νέο όνομα να προστίθεται στη λίστα των υποψηφίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του transferfeed, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Ντιόγκο Λέιτε, ο οποίος αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στη Γερμανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας του. Φέτος μετρά 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει προσθέσει και μία ασίστ στο ενεργητικό του.

