Παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν κατακόρυφα το επίπεδο της ομάδας αναζητά ο Παναθηναϊκός εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από αυτούς είναι ο Κώστας Τσιμίκας.
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Παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν κατακόρυφα το επίπεδο της ομάδας αναζητά ο Παναθηναϊκός εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από αυτούς είναι ο Κώστας Τσιμίκας.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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