Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μπήκε η συνεργασία του Βάλτερ Ματσάρι με τον Ηρακλή, μετά τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ιταλός τεχνικός εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος από τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά και ζήτησε άμεση συνάντηση με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, προκειμένου να συζητηθούν τα γεγονότα της αναμέτρησης, αλλά κυρίως η επόμενη ημέρα της ομάδας.

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