Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει τη σεζόν στον Άρη Betsson, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στην front line της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.
σχόλια αναγνωστών
