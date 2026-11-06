Στην ΚΑΕ Άρης παραχωρείται για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο.

Στο σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο με το οποίο οι «κίτρινοι» αποκτούν δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του εν λόγω κλειστού γυμναστηρίου με όρους αντίστοιχους με εκείνων που εφαρμόστηκαν στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ, του ΣΕΦ και του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων.

Η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα πρώτα 12 χρόνια και να αποδίδει ετησίως στα ΕΑΚΘ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

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