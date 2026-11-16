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Η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη εξασφαλίσει ένα σημαντικό όφελος από την παρουσία της στο Nations League. Θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.
Έτσι, ανεξάρτητα από την έκβαση της τελευταίας αγωνιστικής, η «γαλανόλευκη» θα αποφύγει ορισμένα από τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στον όμιλό της.
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