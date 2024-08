Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποφάσισε ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον που δίνει μάχη με τον καρκίνο να κλείσει το ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα του Amazon Prime στην ζωή και την καριέρα του με τίτλο «Sven».

Ο σπουδαίος προπονητής άνοιξε την καρδιά του στον κόσμο, έκανε έναν απολογισμό της ζωής και της πορείας του και στο τέλος αποχαιρέτησε το κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συγκεκριμένα, ο 76χρονος Σουηδός είπε στο μήνυμά του:

«Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι.

Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος, ο κόσμος θα πει ”Ναι, ήταν καλός άνθρωπος”, αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό. Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”

The official trailer of 𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson, coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/qbU9lyLzoQ

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 14, 2024