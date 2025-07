Το θρυλικό συγκρότημα των Oasis επέστρεψε στη σκηνή μετά από 15 ολόκληρα χρόνια στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας που θα πραγματοποιήσει. Το ξεκίνημα της περιοδείας αυτής έγινε το βράδυ της Παρασκευής (4/7) στο Principality Stadium του Κάρντιφ της Ουαλίας, εκεί όπου χιλιάδες θαυμαστές «πλημμύρισαν» το στάδιο για να απολαύσουν τη μεγάλη συναυλία.

Ρίγη συγκίνησης πάντως διαπέρασαν τους θεατές, που έγιναν μάρτυρες μίας μοναδικής στιγμής, όταν το συγκρότημα απέτισε με τον δικό του τρόπο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία στις 3 Ιουλίου.

Oasis with a tribute to Diogo Jota during their tour. The band dedicated “live forever” to Jota.pic.twitter.com/1ijD0hQ7lQ — Goals ⚽ (@Goals360hub) July 4, 2025

Οι Oasis αφιέρωσαν το τραγούδι «Live Forever» στον αδικοχαμένο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή χαρίζοντας το πιο συγκινητικό highlight της βραδιάς, με τον κόσμο φυσικά να τους αποθεώνει…

Live Forever and a beautifully poignant tribute to Diogo Jota as his LFC shirt flashed on to screen @oasis pic.twitter.com/3zAVkkQOHi — Dianne Bourne (@diannebourne) July 4, 2025