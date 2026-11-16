Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λάγος στη Νιγηρία ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, Νταμόντε Κάιρι Γκριν, με 34 κιλά κάνναβη, όπως μετέδωσε το BBC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 15/11 η Εθνική Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου κατά των Ναρκωτικών, ο 28χρονος πλέι μέικερ από την Τζόρτζια τέθηκε υπό κράτηση στις 11/11, κατά την άφιξή του στη χώρα από την Ταϊλάνδη, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατά την αρχική ανάκριση, ο Γκριν δήλωσε στους ερευνητές ότι αγωνιζόταν επαγγελματικά στην Ταϊλάνδη και ότι ταξίδεψε στη Νιγηρία για να αναπτύξει επαγγελματικές επαφές.

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