Ο Ανδρέας Τετέι είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025. Εντός και εκτός του ποδοσφαίρου.

Ο 24χρονος επιθετικός κατάφερε να επιστρέψει με την Κηφισιά στην Super League 1. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της. Την οδήγησε στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική μας ομάδα και αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τη Σκωτία. Οι ισχυρές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου έσπευσαν να τον αποκτήσουν…

