Η ολοκλήρωση των 10 αγωνιστικών στα προκριματικά του Euro 2024, εκτός απ’ τις 21 ομάδες που εξασφάλισαν το «εισιτήριό» τους για τα τελικά και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play off του Μαρτίου διεκδικώντας τα τελευταία 3 «εισιτήρια», οριστικοποίησε και τη σύνθεση των 4 γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Φιλαρμονική του Έλβα στο Αμβούργο στις 2 Δεκεμβρίου (19:00).

Οι 6 όμιλοι της τελικής φάσης του EURO 2024 θα προκύψουν από 4 γκρουπ δυναμικότητας, τα οποία σχηματίστηκαν απ’ το ranking των προκριματικών. Η ομάδα κατετάγη 22η και δεύτερη καλύτερη τρίτη και θα μπει στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον προκριθεί απ’ το τρίτο «μονοπάτι» των play off.

Το 1ο γκρουπ δυναμικότητας απαρτίζεται από τη διοργανώτρια Γερμανία και από τις πέντε καλύτερες νικήτριες των προκριματικών ομίλων, ήτοι τις Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Αγγλία.

Οι υπόλοιποι 5 νικητές ομίλων τοποθετήθηκαν στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τον καλύτερο δεύτερο των ομίλων. Οι επόμενοι 6 δεύτεροι σχημάτισαν το 3ο γκρουπ δυναμικότητας κι οι 3 χειρότεροι δεύτεροι μαζί με τους 3 νικητές των play off τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας του EURO 2024 έχουν ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γερμανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Ισπανία

Βέλγιο

Αγγλία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ουγγαρία

Δανία

Αλβανία

Αυστρία

Τουρκία

Ρουμανία

ΤΡΙΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σκωτία

Σλοβενία

Σλοβακία

Τσεχία

Ολλανδία

Κροατία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σερβία

Ιταλία

Ελβετία

Νικητής play off Α

Νικητής play off Β

Νικητής play off Γ (θα συμμετάσχει η Εθνική Ελλάδας)