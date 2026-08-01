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Ο Ινφαντίνο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιο πώλησης μεριδίου του Μουντιάλ, μετά την πρωτοφανή εξέγερση του ποδοσφαιρικού κόσμου…
Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8), ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εγκαταλείπει οριστικά το σχέδιο πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, έπειτα από το σφοδρό κύμα αντιδράσεων που δύσκολα θα ξεπερνούσε κανείς εύκολα στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
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