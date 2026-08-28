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O Παναθηναϊκός κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League, καθώς η τύχη στην Τσεχία ήταν με το μέρος του και κατάφερε στις καθυστερήσεις της παράτασης απέναντι στη Χράντετς να φθάσει στο 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το 2-2 του ΟΑΚΑ, επέτρεψε στους πράσινους να συνεχίσουν την Ευρωπαϊκή τους διαδρομή.
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