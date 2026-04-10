Η κανονική διάρκεια της Euroleague φτάνει στο τέλος της και το σενάριο για ελληνικό «εμφύλιο» στα play-offs της διοργάνωσης παραμένει ακόμη υπαρκτό.

Μετά την ήττα από την Βαλένθια στην Ισπανία οι Πράσινοι δεν κρατάνε πλέον την τύχη στα χέρια τους για να μπουν στην πρώτη εξάδα. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τι θα κάνουν Ζαλγκίρις και Ερυθρός Αστέρας.

Απεναντίας, οι Πειραιώτες μετά το διπλό απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ μόνο με θαύμα θα χάσουν την πρώτη θέση.

