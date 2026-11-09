Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ έκρινε χειραγωγημένα και τα δύο παιχνίδια των playouts της Stoiximan Super League το 2025 ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Βόλο. Το Πανσερραϊκός-Βόλος 3-0 στις Σέρρες και το Βόλος-Πανσερραϊκός 3-0 στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος τιμωρήθηκε με τρεις βαθμούς για το πρώτο και ο Πανσερραϊκός με τέσσερις για το δεύτερο. Η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε τις εφέσεις των δύο ομάδων και οι ποινές οριστικοποιήθηκαν εντός των συνόρων.

Το σκεπτικό δείχνει πάνω σε τι στηρίχθηκε η τελική κρίση. Τμήματα του σκεπτικού για το ματς των Σερρών δημοσιεύει η εφημερίδα Documento. Στην απόφαση περιλαμβάνεται η αναφορά της βρετανικής εταιρείας Starlizard, που ειδικεύεται στην ανάλυση αθλητικών δεδομένων. Μέσω της υπηρεσίας Starlizard Integrity Services παρακολουθεί τη στοιχηματική δραστηριότητα και εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα που μπορεί να συνδέονται με χειραγώγηση αγώνων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr