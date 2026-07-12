Αναδείχτηκαν τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Μουντιάλ 2026, το οποίο μπήκε στην τελική του ευθεία για τον τελικό της 19ης Ιουλίου

Η Αργεντινή λύγισε την ηρωική Ελβετία στην παράταση με 3-1 και πήρε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο για τους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Τα «Τρία Λιοντάρια» γύρισαν το ματς απέναντι στη Νορβηγία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, πήραν τη νίκη με 2-1 στην παράταση κι εξασφάλισαν το εισιτήριο τους για τα ημιτελικά.

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