Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Politica 89,8 και μίλησε για τα μηνύματα που έστειλε χθες στην βράβευση του από τον ΠΣΑΠΠ, αλλά και για την τεράστια απάτη της ΜΚΟ «Παιδικής Χαράς».

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών) για την κοινωνική του δράση όπου συνέβαλε οικονομικά προκειμένου ο μικρός Δημήτρης να βγει νικητής από την μάχη που έδινε.

Το μικρό αγόρι δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή πριν ο Τάσος Χατζηγιοβάνης καταφέρει να τον επισκεφτεί.

«Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί» δήλωσε στην χθεσινοβραδινή απονομή.

Το όνομα του ποδοσφαιριστή βρέθηκε όμως ανάμεσα σε εκείνα των εξαπατημένων επώνυμων που έδωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, εμπιστεύτηκαν την «Παιδική Χαρά» και προσπάθησαν να βοηθήσουν παιδιά που το είχαν πραγματικά ανάγκη.

Η χθεσινές δηλώσεις του διεθνούς ποδοσφαιριστή:

«Να συνεχίζουμε να δίνουμε απλά να είμαστε πιο προσεκτικοί»

Το σκάνδαλο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας σχολίασε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης.

«Ήταν μια δύσκολη στιγμή, χθες, για μένα. Παρ’ όλα αυτά ήθελα να περάσω ένα μήνυμα, ελπίζω να το έκανα. Ήταν λόγια από την ψυχή μου και την καρδιά μου, τα είχα γράψει γιατί σκεφτόμουν τι θα πω. Ελπίζω να πέρασα μηνύματα και να συνεχίζουμε να δίνουμε, απλά να είμαστε πιο προσεκτικοί», είπε αρχικά ο ποδοσφαιριστής.

«Δεν πρόλαβα να συναντήσω τον Δημήτρη, είχα καθημερινή επικοινωνία με την μαμά του, μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων γιατί ήθελα να μαθαίνω πως πηγαίνει. Εκείνο το διάστημα ήμουν στην Κύπρο και δεν κατάφερα να τον γνωρίσω. Ο μικρός έφυγε δυστυχώς και δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω από κοντά, το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο γιατί η μαμά του τον είχε ενημερώσει πως είχα βοηθήσει και ήταν πολύ χαρούμενος. Δεν είχαμε μιλήσει οι δύο μας γιατί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και η κατάσταση ήταν δύσκολη».

Η συνέντευξη στο Politica:

Πώς τον προσέγγισε η ΜΚΟ

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αποκάλυψε πώς τον προσέγγισε η ΜΚΟ:

«Είχα δει την Παιδική Χαρά στο Instagram και κάποια στιγμή, μόνοι τους, μου έστειλαν να κάνω μια δημοσίευση και έτσι ξεκίνησε. Την διαδικασία για να βοηθήσω το παιδί το έκανα από μόνος μου, ήρθα σε επικοινωνία με την Παιδική Χαρά στο Instagram, μου απάντησαν εννοείται, να μου δώσουν τους λογαριασμούς και το πίστεψα και έκανα την κατάθεση. Η μαμά με ευχαρίστησε για την βοήθεια μου και δεν ξέρω αν από τα χρήματα που έδωσα, πήγαν όλα στην οικογένεια. Δεν το έχω μάθει».

Η ανάρτηση της ΜΚΟ στο Facebook για τη δωρέα του ποδοσφαιριστή στον μικρό Δημήτρη:

«Δεν έχω καταλάβει αν η οικογένεια του μικρού Δημήτρη πήρε όλα τα λεφτά»

«Μίλησα με την μαμά του Δημήτρη και επειδή η γυναίκα σεβόταν, δεν την ένοιαζε περισσότερο το οικονομικό παρά μόνο να κάνει ο Δημήτρης τις θεραπείες και επειδή δεν μιλάει καλά ελληνικά, δεν έχω καταλάβει αν τα χρήματα τα πήρε όλα η οικογένεια. Από ότι φαίνεται δεν τα πήρε όλα η οικογένεια όμως δεν το έχω μάθει. Ο τρόπος προσέγγισης ήταν ίδιος σε όλο τον κόσμο, από τις Αρχές δεν με έχει καλέσει κανένας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.