Οι ρέφερι αποχώρησαν μπερδεμένοι από το διαιτητικό σεμινάριο που διοργάνωσε η ΚΕΔ.

Βγήκαν «διαμάντια» από τη συνάντηση των μελών της ΚΕΔ με τους διαιτητές και τους βοηθούς στην αρχή της εβδομάδας. Η επιτροπή ενδεχομένως να ήθελε να διαρρεύσουν κάποια συγκεκριμένα θέματα αλλά τα πιο ουσιώδη, αυτά που «καίνε», που έχουν το ζουμί, την πραγματική αξία, δεν έμειναν εντός των τειχών. Τα αποκαλύπτει το paixebala.gr

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