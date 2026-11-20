H τοξικότητα στο μπάσκετ εδώ και χρόνια, έχει χτυπήσει κόκκινο με αιχμή του δόρατος την κόντρα που έχει ανοίξει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τους δυο δηλαδή μόνιμους μέχρι σήμερα διεκδικητές του πρωταθλήματος, αλλά και της Ευρωλίγκας.

Η αντιπαράθεση των αδελφών Αγγελόπουλων με τον Δημήτρη Γιανναόπουλο, των ιδιοκτητών δηλαδή των δυο αιωνίων αντιπάλων, έχει καταντήσει καθημερινή υπόθεση. Ανακοινώσεις, αιχμές, καταγγελίες, νομικές ενέργειες, μεταφέρουν τον ανταγωνισμό εκτός παρκέ και προσφέρουν τροφή και στους φιλάθλους ν’ αντιπαρατίθενται. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαν μπει σε αυτό το παιχνίδι και οι προπονητές των δύο ομάδων, Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας. Πλέον ο Τούρκος δεν υπάρχει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ακολουθεί έναν δρόμο άλλου επιπέδου.

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