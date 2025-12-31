Οι τελευταίες ημέρες του 2025 είναι συναρπαστικές για τους λάτρεις του παρασκηνίου που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι μάσκες έπεσαν, οι αντίπαλοι ξεσπάθωσαν, και επιστρέψαμε στις… ένδοξες εποχές του παρελθόντος.

Όλοι εναντίον όλων με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση. Γιατί πολύ απλά διαθέτει την πλειοψηφία των ποδοσφαιρικών ενώσεων στην ομοσπονδία. Γιατί τόσο απλά ο πρόεδρος της προέρχεται από τα σπλάχνα του. Γιατί ο Γκαγκάτσης επέλεξε τον Στεφάν Λανουά για την ΚΕΔ. Κάποια στιγμή θα αποκαλύψω την πραγματική ιστορία για το πως χώθηκε ο Γάλλος στην ελληνική επιτροπή διαιτησίας αλλά δεν είναι της παρούσης.

Τώρα αυτό που προέχει είναι να μάθετε τι έγινε πριν την εντυπωσιακή κόντρα των μεγάλων ομάδων στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Πως οδηγηθήκαμε στις αντιπαραθέσεις. Πως η ΕΠΟ λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας στον Λανουά και τους συνεργάτες του.

Η πιο φοβερή ατάκα που άκουσα σήμερα, από «επιστήμονα» του παρασκηνίου όταν έψαχνα το θέμα, ήταν η εξής: «Ο Ολυμπιακός δεν φωνάζει για τον Λανουά επειδή έχει αδικηθεί αλλά γιατί θέλει να ευνοείται σαν τον ΠΑΟΚ…» Σοκαριστικά απλό και απόλυτα ποδοσφαιρικά ελληνικό!

Η παρουσία της ΑΕΚ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας δεν αρέσει καθόλου στους ερυθρόλευκους. Οι δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Άρη (εκτός) και Κηφισιά (εντός) είναι too much για το λιμάνι. Ενοχλεί πολύ να βρίσκεται ο Ηλιόπουλος στην κορυφή. Όχι η ΑΕΚ αλλά ο ιδιοκτήτης της. Θέλω να το καταλάβει και ο ίδιος. Άσχετα αν πριν από λίγο καιρό οι οπαδοί της ΑΕΚ έβγαζαν άχρηστο τον Νίκολιτς με τους ρόμβους του και τους παίκτες της ομάδας. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έγιναν ξαφνικά Θεοί μετά το σερί των νικών σε εντός και εκτός των συνόρων. Αχ Ελλάδα σε αγαπώ…

