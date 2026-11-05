Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, βάζοντας τέλος σε μία ιστορική διαδρομή 23 ετών με το εθνόσημο.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ γνωστοποίησε την απόφασή του την Πέμπτη, αναφέροντας ότι θα ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα μετά το παράθυρο των διεθνών αγώνων του Νοεμβρίου και ότι ήρθε η στιγμή να «παραδώσει» τη φανέλα με το Νο7.

Η απόφασή του κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο όχι μόνο για το πορτογαλικό αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

234 συμμετοχές και 146 γκολ

Ο Ρονάλντο αποχωρεί ως ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές και τα περισσότερα γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχοντας καταγράψει 234 εμφανίσεις και 146 τέρματα με την Πορτογαλία.

Η παρουσία του με το εθνόσημο ξεκίνησε το 2003 και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς καριέρες στην ιστορία του αθλήματος.

Η κορυφαία στιγμή ήρθε το 2016, όταν η Πορτογαλία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ ακολούθησαν και δύο κατακτήσεις του UEFA Nations League.

Το καλοκαίρι του 2026 ο Ρονάλντο αγωνίστηκε στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, όπου έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ. Η Πορτογαλία αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Ισπανία.

Από το «δεν αποσύρομαι» στο οριστικό αντίο

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά από μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του στην εθνική ομάδα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ρονάλντο είχε αποχωρήσει από την αποστολή της Πορτογαλίας μετά από διαφωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνήσει σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του. Τότε είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκόπευε να αποσυρθεί και ότι παρέμενε διαθέσιμος για την εθνική ομάδα.

Μάλιστα, στα τέλη Οκτωβρίου είχε συμπεριληφθεί στην προεπιλογή της Πορτογαλίας για τους αγώνες του Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφή του μετά τη ρήξη με τον προπονητή.

Τελικά, όμως, αποφάσισε να βάλει ο ίδιος την τελεία.

«Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου»

Στο μήνυμα με το οποίο ανακοίνωσε την αποχώρησή του, ο Ρονάλντο έστειλε ένα συναισθηματικό αντίο στην εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι η Πορτογαλία θα αποτελεί πάντα κομμάτι του.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτέλεσε το πρόσωπο της «Seleção», φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Από το Euro 2004 μέχρι το Μουντιάλ του 2026, ο Ρονάλντο βρέθηκε στο επίκεντρο σχεδόν κάθε μεγάλης στιγμής της εθνικής ομάδας, οδηγώντας την Πορτογαλία στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ποδοσφαιρικής ιστορίας της.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί πλέον το οριστικό τέλος μιας εποχής για την Πορτογαλία, η οποία καλείται να περάσει στην επόμενη ημέρα χωρίς τον άνθρωπο που για περισσότερα από 20 χρόνια αποτέλεσε το απόλυτο σημείο αναφοράς της.