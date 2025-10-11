Τα όνειρα του Νόβακ Τζόκοβιτς για τον 5ο τίτλο του στη Σαγκάη, σταμάτησαν στα ημιτελικά από τον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βοσερό.

Novak Djokovic in real trouble against world No. 204 Valentin Vacherot 😱 Djokovic has been down with injury and has lost the first set 6-3 to the Monegasque underdog 😳

O Nόβακ Τζόκοβιτς βρισκόταν σε τροχιά τίτλου στο Masters της Σαγκάης, όμως ο άσημος Βαλεντίν Βασερό έβαλε φρένο στην πορεία του για τον 101ο τίτλο της καριέρας του και 5ο στο λιμάνι της Κίνας.

Ο 26χρονος Μονεγάσκος έφθασε στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του, υπέταξε τον Τζόκοβιτς με 6-3, 6-3 και είναι αυτός που πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

The moment HISTORY was made 🤩 From an Alternate to the Final, Valentin Vacherot has booked himself a spot in Sundays showdown 💪

Ο Βασερό μπήκε στο τουρνουά από το Νο.204 της παγκόσμιας κατάταξης, αγωνίστηκε από τα προκριματικά και κάνοντας το τουρνουά της ζωής του, έφθασε στις εννέα σερί νίκες και στον τελικό.

Με την επιτυχία του αυτή έγινε ο αθλητής με τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη που προκρίνεται σε τελικό Masters από το 1990 κι έπειτα. Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν άντεξε, στο 1ο σετ έλαβε δύο φορές ιατρική βοήθεια στη μέση του και στο τέλος δέχθηκε ιπποτικά την ήττα του.

Πιθανός αντίπαλος στον τελικό ο ξάδερφός του

Ο Βασερό με την πορεία του στη Σαγκάη ήδη έχει κάνει άλμα 146 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, για να βρεθεί στο Νο.58 κι αν φθάσει στην κατάκτηση του τίτλου, τότε θα φιγουράρει στο Νο.40.

Όμως υπάρχει κι άλλο εκπληκτικό στην ιστορία του, καθώς στον τελικό μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τον ξάδερφό του, πρόκειται για τον Γάλλο, Αρθουρ Ρίντερκνες, που θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον άλλο ημιτελικό.