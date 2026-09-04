Με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του στίβου, του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, διεξάγεται το διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου στο King Baudouin Stadium των Βρυξελλών ο τελικός της φετινής σειράς αγώνων Diamond League.

Ο δις ολυμπιονίκης του μήκους θα επιδιώξει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2022, το εμβληματικό τρόπαιο της διοργάνωσης, το Diamond Trophy, ενώ ο «Μανόλο» υπόσχεται άλλη μία μεγάλη μονομαχία με τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, λίγες μόλις ημέρες μετά τον εντυπωσιακό αγώνα που πρόσφεραν οι δύο τους στη Ζυρίχη.

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