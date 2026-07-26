Λίγο μετά την ιστορική του επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον απολογισμό της εμφάνισής του, τονίζοντας ότι μπορεί να τα καταφέρει ακόμα καλύτερα.

Στις δηλώσεις του, ο Μίλτος Τεντόγλου εμφανίστηκε ανικανοποίητος παρά την ιστορική του επίδοση, καθώς νιώθει ότι έχασε την ευκαιρία για ένα ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι το τελευταίο του άλμα, αν και είχε τις προδιαγραφές να είναι το κορυφαίο της ζωής του, χάθηκε στις λεπτομέρειες λόγω κακού πατήματος στη βαλβίδα και λανθασμένης προσγείωσης.

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