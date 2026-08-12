Το ιστορικό τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έδωσε το έναυσμα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, του πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, να συγχαρούν τον Έλληνα αθλητή για την επιτυχία του.

Μητσοτάκης: «Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο – Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

Ανδρουλάκης: «Συγχαρητήρια, Μίλτο, μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το νέο χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. «Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δένδιας: «Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο»

«Θερμά συγχαρητήρια στον Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ!».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Το 4ο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.