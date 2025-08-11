Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στο Τρακάϊ της Λιθουανίας τα γαλανόλευκα κουπιά κατέκτησαν τέσσερα μετάλλια εκ των οποίων δυο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο ενώ είχαν μια ακόμα παρουσία σε τελικό και μία 6η θέση.

Αυτή η επιτυχία της ελληνικής κωπηλατικής ομάδας την φέρνει δεύτερη δύναμη στον κόσμο στην κατηγορία αυτή πίσω από την Βρετανία και μπροστά από υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία , οι ΗΠΑ, η Ρουμανία και η Ιταλία.

Η τρομερή Βαρβάρα Λυκομήτρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ Νεανίδων με φανταστική κούρσα αφού μετά τα 1300 μέτρα «πάτησε το γκάζι» και προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλο της αφήνοντας την στην 2η θέση.