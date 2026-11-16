Την ώρα που η σήψη και η διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ αποκαλύπτονται με σοκαριστικές εξελίξεις, έρχεται το αγωνιστικό κομμάτι ν’ αποζημιώσει του πάντες. Απ’ το πρωτάθλημα των δύο, πήγαμε στο πρωτάθλημα των τεσσάρων, καθώς η Θεσσαλονίκη ξύπνησε με τους δυο γίγαντές της να επανέρχονται στο προσκήνιο.

Μετά τον ΠΑΟΚ στο Supercup που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός τελικού, ο Άρης κατάφερε μέσα σε 15 μέρες δύο φορές (νίκησε καθαρά τους «αιώνιους» και μάλιστα με ισάριθμες «κατοστάρες») και πλέον το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ερχόμενο Σάββατο (21/11, 17.30) στην Πυλαία, όλα δείχνουν ότι θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα.

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