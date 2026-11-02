Ο Ανδρέας Τεττέη δεν χρειάστηκε ούτε ένα λεπτό για να αφήσει το αποτύπωμά του σε ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόλις 34 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, ο Έλληνας επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι, γράφοντας τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων.

Η φάση ξεκίνησε από την πίεση του Αντίνο, με τον Τετέι να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να εκτελεί έξω από την περιοχή. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ αιφνιδιάστηκε και το ΟΑΚΑ πήρε φωτιά πριν καλά καλά βρει ρυθμό το παιχνίδι.

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